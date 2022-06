Honderdjarige Emma verrast met fietsritje door stad: “Ik kom uit een gezin van turners”

GentZe ziet er geen dag ouder dan 80, en toch viert Emma Israël haar 100e verjaardag. De Gentse werd ’s ochtends verrast met een fietsritje door het centrum van Gent, waar ze al jaren niet meer was geweest, en later door een bezoekje van schepen Isabelle Heyndrickx.

Het was een verjaardag om nooit te vergeten, en dat mag ook wel: niet iedereen wordt 100 jaar. Emma Israël werd geboren in de Smidsestraat, tussen het Sint-Pietersstation en de Kortrijksesteenweg, als vierde van zeven kinderen. Moeder was huisvrouw, vader schilder en turnleraar na zijn uren. “Ik kom uit een gezin van turners”, zegt Emma. “Mijn zus was circusartiest van haar zestiende tot haar veertigste. Ook ik heb geturnd in mijn jonge jaren, maar enkel voor mijn ontspanning.”

Emma volgde een opleiding tot naaister in de Tweebruggenstraat. Op haar 15e ging ze aan de slag in een naaiatelier, waar ze ondergoed maakten voor mannen en vrouwen. Op haar 23e trouwde ze met Henri, een maand jonger dan haar en automechanieker. Ze gingen in de Brugse Poort wonen, dicht bij haar ouders, en kregen twee zonen: Walter en Willem. Op hun 58e gingen ze beide op pensioen. “We hebben dan nog veel gereisd. Zowel met de auto als met het vliegtuig.”

Op zijn 70e overleed Henri. Een jaar later ging ze bij haar zus wonen aan de Watersportbaan. Op haar 85e werd ze getrakteerd door haar zoon Willem met een cruise op de Baltische Zee. Ze had nog nooit op een schip gevaren. “Dat was één van de mooiste momenten in mijn leven”, blikt ze terug.

Sinds twee jaar woont Emma in woonzorgcentrum Tempelhof. Breien lukt niet meer, maar ze slaat nog graag een babbeltje met haar medebewoners, kijkt graag televisie en luistert vaak naar naar de radio. “Ik weet: iedere dag is een verkorting van mijn leven, een stapje dichter bij het einde”, zegt ze over haar 100e verjaardag, die ze vierde in de cafetaria. “Maar ik ben dankbaar voor de mooie dingen die ik tijdens deze 100 jaar heb mogen beleven.”

Volledig scherm Emma met haar schoonzus. © rv

