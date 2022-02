Honderden SUV’s besmeurd in centrum Gent: “Van iemand anders spullen blijf je af”

Brugge/Gent/Antwerpen Roofmoorde­naar krijgt jaar cel voor heroïne en cannabis in Brugse gevangenis

Een 40-jarige Antwerpenaar is tot een jaar cel veroordeeld voor drugsbezit in de Brugse gevangenis. In de cel van Baki Sögüt werden heroïne en cannabis aangetroffen. De Turk kreeg in 2004 dertig jaar cel voor de brutale roofmoord op een 76-jarige vrouw in Ledeberg.

10 februari