Honderden SUV’s besmeurd in centrum Gent: “Puur vandalisme”

Het gaat om het ‘activistisch collectief TOON en de lokale Anti-SUV’-groep. Zij eisen de ‘actie’ zelf op vanop een anoniem mailadres, en claimen een 200-tal voertuigen in Gent te hebben aangepakt de voorbije nacht. Het gaat, zo laten ze weten, om ‘biologisch afbreekbaar bloed’. Dat zou in realiteit ketchup zijn. De actiegroep laat weten dat zowel het bloed als de stickers makkelijk verwijderbaar zijn, en dat ze dus geen schade hebben toegebracht aan de voertuigen. “De opmars van de Sports Utility Vehicle komt neer op een privatisering van de veiligheid op de weg”, luidt het. “Zij die het hoger kostenplaatje van een SUV kunnen betalen - zowel in aankoopprijs als in verbruik - wanen zich veilig in hun pantserwagen terwijl de publieke veiligheid erop achteruit gaat.” Ze hebben het ook over de grotere impact op het milieu.