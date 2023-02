Honderden mensen betuigen samen steun aan rampgebied in Turkije en Syrië met mensenketting

Hoe erg is Meulestede­brug eraan toe na aanvaring? “We hopen de brug zo snel mogelijk weer open te stellen”

De Vlaamse Waterweg is volop bezig met een inspectie van de Meulestedebrug in Gent. Donderdagavond schatte een schipper zijn lading verkeerd in, waardoor die tegen de brug knalde. De brug is sindsdien afgesloten en dat veroorzaakt monsterfiles aan de Wiedauwkaai. Het was trouwens niet de eerste keer dat een schip tegen de brug voer.