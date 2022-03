Honderden Gentenaars vormen mensenketting tegen oorlog in Oekraïne: “Stop de waanzin”

GentOnder de Stadshal hebben om klokslag 12 uur enkele honderden Gentenaars de armen in elkaar geslagen. Ze riepen op om een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne. Ook Dmitri Krysko, een Russische Gentenaar, nam het woord.

Hand in hand stuurt Gent een signaal richting Oekraïne. Onder de Stadshal verzamelden enkele honderden Gentenaars om hun ongenoegen uit te drukken over het conflict in het land. Ook in tal van andere Europese steden, als Marseille, Parijs of Rotterdam, liepen soortgelijke acties.

“Als Europeanen zijn we verenigd in onze sterke afkeur van dit onzinnige oorlogsgeweld”, zegt Gents burgemeester Mathias De Clercq. Ook hij was aanwezig net als verschillende schepenen en parlementsleden. “Gewone burgers zijn de eerste slachtoffers van deze oorlog. Wat een waanzin, en dit in een land op amper vijftienhonderd kilometer van onze stad.”

Volledig scherm De Oekraïnse Tatjana Shamrai (links) en de Rus Dmitri Krysko (rechts) vormden de ketting samen met Gents burgemeester Mathias De Clercq. © Cedric Matthys

Imagine

Met een krop in de keel namen ook Tatjana Shamrai en Dmitri Krysko, twee Gentenaars uit respectievelijk Oekraïne en Rusland, het woord. Die laatste benadrukte dat ook een groot deel van de Russen de oorlog veroordeelt. “Dit is een misdaad tegen de menselijkheid”, zei hij. “Deze oorlog is een foute beslissing genomen door enkele gekken. We moeten hier zo snel mogelijk een einde aan maken.”

Na de speeches volgde een minuut stilte, waarna de beiaard van het Belfort het Europese volkslied en Imagine van Jonh Lennon speelde. “Imagine all the people. Living life in peace.”