Honderden actievoerders trekken straat op tegen seksueel geweld in Gents uitgaansleven: “Wij willen ons veilig voelen”

GentEen veertigtal Gentse cafés heeft hulp gevraagd aan het stadsbestuur om grensoverschrijdend gedrag in het uitgaansleven aan te pakken, nadat op korte tijd twee verkrachtingen werden gemeld. Honderden actievoerders trokken zondagavond de straat op om het probleem onder de aandacht te brengen. “De boodschap is aangekomen”, sprak waarnemend burgemeester Filip Watteeuw (Groen) de actievoerders toe. “We nemen dit ernstig.”

“Ik ben verkracht geweest en de dader is veroordeeld. Ik kreeg een schadevergoeding van 1.250 euro, zoveel was mijn lichaam blijkbaar waard.” Zondagavond ging het er emotioneel aan toe op de Vrijdagmarkt. Tal van vrouwen grepen het woord om zich uit te spreken tegen “de verkrachtingscultuur in Gent”. Aanleiding zijn twee incidenten kort op elkaar.

Op 24 oktober werd een meerderjarige vrouw halfnaakt aangetroffen in Coyendanspark, waar ze waarschijnlijk werd verkracht. Mogelijk kreeg ze in een café aan de Beestenmarkt een verdovende substantie in haar drankje. Het tweede voorval dateert van zaterdagochtend. Toen werd een 18-jarig meisje gevonden op de trappen van de Albert Heijn in de Overpoort. Ze zei verkracht te zijn in de toiletten van café Elixir.

Volledig scherm Initiatiefnemer Lise Goossens (in het groen) richt zich richting de politie, het parket en de Stad Gent. © Photo News

Volledig scherm Waarnemend burgemeester Filip Watteeuw (Groen) nam een open brief in ontvangst en sprak de actievoerders toe. © Photo News

Open brief

Een veertigtal cafés vraagt hulp aan het stadsbestuur om het probleem aan te pakken. Zo vragen ze financiële ondersteuning van Meldet.org, een website waar slachtoffers op een laagdrempelige manier seksuele intimidatie kunnen melden. “Ons platform bestaat nog maar tien maanden", zegt initiatiefnemer Lise Goossens, “maar we verzamelden intussen 1.100 getuigenissen, waarvan de helft in Gent.”

“De boodschap is aangekomen”, reageert waarnemend burgemeester Filip Watteeuw (Groen). Hij nam zondagavond voor het stadhuis een open brief in ontvangst. “Als er werkelijk een kloof gaapt tussen het nachtleven en onze diensten, dan moeten we daar iets aan doen. We zullen rond de tafel moeten zitten en samen naar oplossingen zoeken. We nemen dit ernstig.”

Verhoogd toezicht

Naast de Stad Gent richten de actievoerders zich tot het parket. Het idee leeft dat verkrachtingszaken niet de nodige aandacht krijgen, maar dat wordt met klem ontkend. “Alle verkrachtingszaken worden prioritair behandeld”, laat het parket van Oost-Vlaanderen weten. “In de mogelijke verkrachtingszaak in het Coyendanspark zijn al meerdere onderzoeksdaden gesteld en getuigen ondervraagd. Ook naar de tweede zaak, in de Gentse overpoort, wordt een onderzoek gevoerd.”

De Gentse politie gaat intussen extra patrouilleren in de uitgaansbuurt. Sinds midden september rellen ontstonden tussen de politie en een honderdtal Noord-Fransen en Brusselaars, is er verhoogd toezicht. Dat wordt nu ook aangehouden. Verder zoekt de stad naar manieren waarop slachtoffers van verkrachting gemakkelijk aangifte kunnen doen van de feiten.

“Uitzonderlijk fenomeen”

Hoe het nu verder moet in Gent, is nog koffiedik kijken. Vast staat dat de actiegroepen niet snel zullen opgeven. In hun communicatie stellen ze zich alvast scherp op. Na de feiten in het Coyendanspark liet politiewoordvoerder Liesbeth De Pauw weten dat de vermoedelijke handelingswijze van de dader, een verdovend middel in het drankje van het slachtoffer gieten, “in Gent eerder een uitzonderlijk fenomeen is”. Volgens Goossens minimaliseert de politie zo de vermeende feiten.

Verder moet ook schepen Astrid De Bruycker (Vooruit) het ontgelden. “Als de camera’s op De Bruycker gericht staan, zegt ze rond de tafel te willen zitten. Maar een uitnodiging bleef tot nog toe uit”, zegt Goossens. Of deze manier van actievoeren vruchten zal afwerpen, moet de komende maanden blijken.

