Honderd studenten aan het feesten op het Sint-Pietersplein, burgemeester De Clercq: “Dit is niet oké”

Hoe en wat is nog onduidelijk, maar plotseling stond het Sint-Pietersplein woensdagavond halfvol met studenten die er samenkwamen. Een spontane bijeenkomst lijkt haast onmogelijk, gezien de hoeveelheid jongeren die aanwezig was op het plein in de Gentse studentenbuurt.

Beelden bekijken

Bij aankomst van de politie liep het merendeel van de feestgangers weg. Het is onduidelijk in welke mate de maatregelen niet zijn nageleefd, maar vooralsnog pakte de politie niemand op. Wel worden beelden in de omgeving van het Sint-Pietersplein bekeken om duidelijk te maken hoe de actie tot stand kwam.

Inspanningen te grabbel

Zowel de Gentse politie als burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) betreuren wat er plaatsvond in de Gentse studentenbuurt. In een reactie laat de burgemeester weten dat dit niet oké is. “Het is voor iedereen zwaar, zeker ook voor studenten”, klinkt het. “Dat besef ik maar al te goed. Iedereen doet al lang veel inspanningen. Die inspanningen lonen ook, de cijfers gaan de goede richting uit. We mogen dit niet te grabbel gooien, daar dienen we niemand mee. Het blijft belangrijk dat we goed de richtlijnen blijven volgen en voorzichtig blijven. Zo geraken we het snelst van het virus af.”