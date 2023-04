Hondentoiletten verdwijnen vanaf november. “Iedereen heeft tegenwoordig een hondenpoepzakje”

Kookploeg Gent Solidair blaast drie kaarsjes uit met crowdfun­ding en lonkt naar Oostende: “Het gaat al lang niet meer alleen om eten”

In De Expeditie aan Dok Noord, één van de 5 keukens waar Kookploeg Gent Solidair de 1.000 maaltijden per maand maakt die ze uitdeelt, is het druk. Liliane (65) stuurt 5 vrijwilligers aan en kookt, voor minder dan 1,5 euro per stuk, een heerlijke pasta verde. De Kookploeg Gent Solidair, ontstaan uit pure crisis, groeit en laat daardoor ook anderen bloeien. “We laten jongeren met een rugzak stage lopen, voor sommigen onder hen is het heel moeilijk om een plekje te vinden”.