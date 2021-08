Hondencafé Dogs & Drinks heeft al 60 adopties rond: "Mensen denken dat ze hier om een pintje en een hond kunnen komen, maar je moet meer geduld hebben”

Gent Museumkist met ‘gestolen paneel Lam Gods’ al verwijderd van Arsenaalsi­te, maar inhoud blijft nog geheim

20 augustus De museumkist die in de nacht van donderdag op vrijdag werd vastgeketend aan de poort van de Arsenaalsite, werd intussen weggehaald door medewerkers van de NMBS. De plaatsers van de kist beweren dat het gestolen paneel van het Lam Gods erin zit. Wat er echt in zit is nog afwachten want de kist blijft nog gesloten.