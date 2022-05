Honden moeten wél aan de lijn in buurtparkje HOGENT aan de Bijloke: "Géén losloopweide”

De HOGENT had het stukje weide initieel bedoeld als buurtpark en zette daarom ook enkele bankjes én een bordje dat aanduidde dat zowel dieren als mensen welkom waren. Een slachtoffer van haar eigen succes, want het parkje krijgt nu wel erg veel viervoeters over de vloer en dat veroorzaakt geluidsoverlast in de buurt. “Kan er met de buurt overlegd worden”, wou Rysermans weten.

Heyse bluste het brandje vrij snel. “Er is reeds overleg met de HOGENT, zij zullen zelf in overleg gaan met de buurt. Natuurlijk is het privéterrein en kan de stad daar dus niets forceren, maar het is niet de bedoeling dat dit een hondenlosloopweide wordt”, stelde Heyse. “We zijn ervan overtuigd dat er een oplossing komt, het is ook erg fijn van de HOGENT dat zij hun terreinen willen openstellen voor het publiek”.