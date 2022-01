Home-invasion in Sint-Amandsberg: dochter die deur opendoet wordt aangevallen met traangas. “We waren nog maar net de deur uit”

Gent RESTOTIP. Duel, waar alvast het eten in vuur en vlam staat

Het walhalla voor mensen met keuzestress is gevonden. Bij Duel in de Jan Breydelstraat kies je voor of rundsvlees, of zalm, of portobello. Punt. Dit restaurant mikt vooral op beleving, met onder meer het spectaculair flamberen van de gerechten. Jammer dat dit van de Gentse brandweer niet aan tafel mag gebeuren.

22 januari