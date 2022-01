Home-invasion in Sint-Amandsberg: dochter die deur opendeed aangevallen met traangas

GENTBRUGGE Gentbrugs schooltje moet kleuter­klas­sen sluiten, leerkrach­ten springen in op de lagere school

Vervelend nieuws voor ouders van de jongste kleuters in de GO! Basisschool De Hazenakker in Gentbrugge. Daar zijn er niet genoeg leerkrachten meer om de jongsten kwalitatief onderwijs te geven. Dus worden de kindjes naar huis gestuurd. De overblijvende leerkrachten springen wel bij in de lagere school.

21 januari