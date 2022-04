Hof van Busleyden schenkt iconische stoel aan Design Museum

Gent De Kijk van Kurt: “Gent, the Fine City? Ik juich dat toe.”

The Fine City, het zou op Gent kunnen slaan. The Fine City is echter de bijnaam van Singapore, die steenrijke stadstaat in Zuidoost-Azië waar expats zo graag wonen. ‘Fine’ slaat in de eerste plaats natuurlijk op de heerlijke temperaturen, het vele groen en het aangename financiële klimaat, maar ook op de vele boetes die er worden uitgedeeld. Als u er in een metrostation staat te kauwen, dan kunt u daarvoor op de bon geslingerd worden. Als u er op straat een peuk wegslingert, dan zult u dat voelen in uw portemonnee. Ik ben er twee keer geweest en ik kon er wel mee leven. Dat strenge beleid zorgt er voor kraaknette straten waar je je eventueel gemorste glasnoedels zo van de straatstenen kunt opslurpen zonder ook maar één vuiltje in de mond te krijgen. Onze eigen Fine City, waar men tot voor kort vooral automobilisten in boetevallen lokte, zet voortaan ook anonieme zwerfvuilcontroleurs in. Wie een sigarettenpeuk op straat weggooit of er een drol van z’n hond laat liggen, moet betalen. Ik juich dat toe. Als iedereen zomaar zijn afval in het rond strooit, dan ziet onze mooie stad er binnen de kortste keren vuil en verwaarloosd uit. Voor zo een troosteloze aanblik zorgt ons stadsbestuur in tegenstelling tot haar Singaporese collega’s zelf wel. De verkeersknips aan het Lippensplein, bij het oude gerechtshof en aan de Ottogracht ogen nog altijd alsof ze door een oud-communistisch leger zijn achtergelaten. Door tijd en weer vervaalde rode vlekken, bezaaid met gruwelijke blokken beton lijken er te zijn neergepoot om vijandige tanks tegen te houden. In het stadhuis verwacht men van ons om Singaporese manieren aan te leren terwijl het ons zelf het Oost-Berlijn van net voor de Duitse hereenmaking voorschotelt. Een goed bestuur geeft het goede voorbeeld, dames en heren. U bent aan zet.

