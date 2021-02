Hoeyberghs moet naar rechtbank wegens seksisme, maar doet er nog schepje bovenop: “Dit is beerput geworden van gestoord extremisme”

GentJeff Hoeyberghs moet zich voor de correctionele rechtbank van Gent verantwoorden voor seksisme en aanzetten tot haat en discriminatie. Dat heeft de raadkamer beslist. De plastisch chirurg kwam in opspraak, nadat hij bij een Gentse studentenvereniging een lezing vol vrouwonvriendelijke uitspraken had gegeven. Voor de camera van VTM Nieuws deed Hoeyberghs er vandaag nog een stevige schep bovenop. “Dit is een beerput geworden van gestoord extremisme”, klonk het.

“Iedereen heeft er zich hartelijk kapot mee gelachen. Als ik zeg dat één wijf in huis meer zetels kapotbijt dan vijf honden, dan beginnen zelfs de achterlijkste mongolen te dansen en een carnavalsliedje te maken.”

Maar in de rechtbank gelden andere regels. “Die geestesgestoorden in Gent snappen dat blijkbaar niet. Ik denk dat Gent een dokter nodig heeft. Dit is een beerput geworden van gestoord extremisme. En we gaan er met z’n allen iets moeten aan doen, want ze verzeiken op die manier het leven.”

Volledig scherm Jeff Hoeyberghs en advocaat Jorgen Van Laer. © SDD

De passage van Hoeyberghs in een auditorium aan de UGent, op 4 december 2019, zou nog lang nazinderen. De plastisch chirurg sprak op een lezing voor het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond (KVHV) over de vrouwen, die naar eigen zeggen “wel privileges en geld willen, maar hun benen niet meer willen opendoen”. Twee uur lang liet Hoeyberghs zich gaan over hoe hij de vrouw de dag van vandaag ziet, met de ene grol na de andere in de zaal. “Je kan een vrouw niet als gelijke behandelen zonder haar slaaf te worden”, liet hij onder meer nog optekenen.

1.500 klachten

Na de lezing, die door een student werd gefilmd, kwamen de klachten over Hoeyberghs bij het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM). Meer dan 1.500 bezwaren over het bewuste filmpje, waarin seksisme en discriminatie centraal zouden staan, stroomden de dagen nadien binnen. Het parket pikte de zaak op en vond genoeg aanwijzingen om de chirurg voor de rechtbank te brengen. Het IGVM stelt zich daarbij burgerlijke partij.

Volledig scherm Hoeyberghs tijdens de lezing in een aula van de UGent. © RV

Hoeyberghs is echter nog steeds van mening dat hij niets verkeerds gedaan heeft. “Welke uitspraken waren erover? Die ene fameuze quote ging over sexstrike. De beweging die aan MeToo voorafging, zei het volgende: ‘Wij gaan onze benen dichthouden in ruil voor privileges van mannen’. ‘Sexstrike for privilege’, wat versta je daar niet aan? Ik heb nog nooit een vrouw ontmoet die haar benen toedoet om privileges van mij te krijgen”, fulmineerde hij bij VTM.

In de rechtbank zelf klonk hij iets gematigder. Een seponering is volgens hem aan de orde. “Ik heb die studenten twee uur geëntertaind met humoristische uitspraken”, zei de chirurg. ‘Wat is het verschil met een comedian die komt optreden? Dat ging nu toevallig over vrouwen, maar het had even goed over iets anders kunnen gaan. Ik ben ‘de vrouw’ alles dankbaar. Mijn moeder bijvoorbeeld, of via mijn werk. Zonder hen was ik niets. Meer zelfs, ik ben blij voor de aandacht die de vrouw nu krijgt.”

Quote Ze gebruikten ondertite­ling waarbij er ‘moeilijk verstaan­baar’ staat om zo wansmake­lij­ke zaken in mijn schoenen te schuiven. Ik denk dat de koning zich zou schamen als hij weet hoe onder hem wordt gewerkt Jeff Hoeyberghs

Hoeyberghs stoorde zich aan het werk van het parket tijdens het onderzoek. “Ze gebruikten ondertiteling waarbij er ‘moeilijk verstaanbaar’ staat om zo wansmakelijke zaken in mijn schoenen te schuiven. Dan kun je zo’n zaak toch niet ten gronde aanpakken? En dat heet dan procureur des Konings? Ik denk dat de koning zich zou schamen als hij weet hoe onder hem wordt gewerkt.”

De plastisch chirurg sprak ook na de passage in de raadkamer van een schande. “De procureur heeft een dubbele agenda. Ik pleit onschuldig.”

De raadkamer heeft nu beslist dat Hoeyberghs zich voor de rechtbank moet verantwoorden. Het proces kan vermoedelijk binnen enkele weken ingeleid worden.

Volledig scherm Hoeyberghs moet zich mogelijk binnenkort verantwoorden voor de correctionele rechtbank. © SDD