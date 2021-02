Hoeyberghs doet er voor VTM-camera nog stevige schep bovenop: “Dit is beerput geworden van gestoord extremisme”

Gent ‘Knaldrang­fonds’ van 250.000 euro, want de Gentenaars willen feesten

11 februari Neen, over de Gentse Feesten is nog niks beslist. Maar wat wél vaststaat, is dat de Gentenaars zo rap mogelijk terug willen feesten. Dat beseft het stadsbestuur ook. Meer nog, ze juichen het zelfs toe, met een ‘knaldrangfonds’ dat organisatoren van openluchtevenementen wil ondersteunen zodra het kan en mag.