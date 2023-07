Hoe word ik een milieu-activist en hoe klop ik geld uit mensen hun zakken. Karmaclan heeft het op uw geld en uw geweten gemunt.

VAREN IN VLAANDEREN. Stapvoets over het Gentse water met een vlot: “Geen paniek als je plots aan een verroeste fiets hangt!”

Dat je voor een potje wildwaterraften niet in Gent moet zijn... Wel, die open deur laten we dicht. Maar rustig over de spiegel glijden met een roseetje in de hand? Daar leent de Leie zich nu eens perfect voor. En het ideale vaartuig vinden we bij VlotGent, aan de Stropkaai. “Toegegeven, snel gaat het niet”, knikt ceo Geert Dekleermaecker. “Maar het dwingt je wel te onthaasten.” Say no more, Geert. De kurk is al uit de fles.