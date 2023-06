Hoe volkscafé ‘t Velootje langzaam letterlijk dichtslibde, tot stad moest ingrijpen: “Mijn verzameling smijten ze in een container, alsof het brol is”

Zaal Scala brengt zes producties tijdens de Gentse Feesten: “Dat hier weer gelachen zal worden, staat nu al vast”

Van Veerle Malschaert tot Magic Michael, van Luk De Bruyker tot Johan Van Hoorde. Iedereen die een beetje voeling heeft met volkstheater, vindt in de Gentse Feesten z’n gading in Theater Scala. Daar breien ze er zelfs een extra avond aan, in de Scala beginnen de Feesten al op donderdagavond 23 juli.