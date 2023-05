Hoe moet het nu verder, na rellen aan de Blaarmeersen? “Extra beveiliging aan inkom, maar verder werkt onze aanpak”

Bestuurder rijdt geparkeer­de wagen in de vernieling en pleegt vluchtmis­drijf in Wondelgem

In de Kapiteinstraat in Gent is in de nacht van vrijdag op zaterdag een zwaar verkeersongeval gebeurd. Een bestuurder week van de rijbaan af en botste tegen een geparkeerd voertuig. Vervolgens pleegde de bestuurder vluchtmisdrijf.