Hoe het mogelijk is dat de werf van het Sint-Pietersstation zo ontspoorde. “Hallucinant dat geen enkele bevoegde minister zich vragen stelde”

Gent Kleding­merk Negenduust pakt uit met de lijn ‘Gaygend­uust’: “We vragen zelfs dat onverdraag­za­me mensen onze kledij niet kopen”

16 november Negenduust. Het is een kledingmerk dat erg geliefd is in Gent, door de Gentse uitspraken die erop staan. Vandaag – op de Dag van de Verdraagzaamheid – komt er een nieuwe lijn uit: Gaygenduust. “Een leuke woordspeling, maar wel gemeend”, zegt Thomas Beyls, de man achter het merk. “Wij houden ons ver weg van alles wat met ideologie en politiek te maken heeft, maar we zijn we tegen racisme en voor LHBTIQ+.