Hoe Gent zijn status van culinaire hotspot opnieuw bevestigt met de komst van Gert De Mangeleer

Nee, Babu is niet de naam van één of andere exotische stad in het Verre Oosten, maar wel de samentrekking van ‘baked bun’, ofwel het hoofdingrediënt waarmee het eeuwige driesterrenduo Gert De Mangeleer en Joachim Boudens (voorheen Hertog Jan, nu LESS en Bar Bulot) vanaf midden juli Gent willen veroveren. En waarvoor ze hun inspiratie in Azië haalden, waar vooral Gert graag zijn vakantiedagen durft te spenderen. “Daar zijn de ‘buns’, gestoomde broodjes met allerlei vullingen van vlees en groenten, razend populair”, klinkt het. “We speelden al enkele jaren met het idee om het concept ook hier te introduceren en gingen ook al volop aan het experimenteren, maar merkten dat niet elke vulling even geslaagd smaakte. Tot Gert op het idee kwam om die bun nog eens extra af te bakken — zoals ze dat bijvoorbeeld ook met een English muffin doen — én de baked bun of ‘bunner’ zoals we het resultaat zelf doopten was geboren. Als de perfecte mix tussen het luchtige van een gestoomde bun én de crunchiness van een krokant broodje. Het smaakt ook een tikje zoeter, maar niet zo zoet als een Amerikaans hamburgerbroodje.”