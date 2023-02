Hoe erg is Meulestedebrug eraan toe na aanvaring? “We hopen de brug zo snel mogelijk weer open te stellen”

De Vlaamse Waterweg is volop bezig met een inspectie van de Meulestedebrug in Gent. Donderdagavond schatte een schipper zijn lading verkeerd in, waardoor die tegen de brug knalde. De brug is sindsdien afgesloten en dat veroorzaakt monsterfiles aan de Wiedauwkaai. Hetwas trouwens niet de eerste keer dat een schip tegen de brug voer.

Het leek eerst een aanvaring van niks te zijn, maar een nadere inspectie donderdagavond toonde een gat onderaan de brug en dat betekent stabiliteitsproblemen. “We hopen dat de schade zal meevallen”, reageert Liliane Stinissen van de Vlaamse Waterweg. “We inspecteren de brug nu bij daglicht om zeker niks te missen. Al het materiaal voor de eerste herstelling is ook ter plaatse. We hopen de brug zo snel mogelijk weer open te stellen. Momenteel wordt ze niet bediend voor de scheepvaart, maar er mag ook geen verkeer over, zelfs geen voetgangers en fietsers.”

Het is niet de eerste keer dat Meulestedebrug wordt ‘aangevaren’. In oktober 2020 knalde ook al een schip tegen de brug, maar toen was maar één brughelft omhoog gegaan. Een defect dat de binnenschipper niet had opgemerkt. De schade was toen enorm. De herstelling duurde meer dan een half jaar en de kosten liepen in de miljoenen.

Meulestedebrug wordt aan een grondige inspectie onderworpen na de aanvaring.

Hoge lading

Zo ging het deze keer niet. “Het ging om een schip dat in theorie gewoon onder de gesloten Meulestedebrug door kon, maar de schipper had de hoogte van zijn lading fout ingeschat. Die lading is dus tegen de brug geknald. In eerste instantie leek er niks aan de hand, maar wat later is er dan toch een gat aan de onderzijde van de brug opgemerkt. Dat kan problemen opleveren voor de stabiliteit van de brug en dus is voor alle veiligheid beslist de brug af te sluiten. We hopen snel duidelijkheid te hebben over de impact en eventuele andere schade en hopen vooral die ter plaatse en snel te kunnen herstellen.”

24/2/23, half 10. De hele Wiedauwkaai staat in file door de kapotte Meulestedebrug

Nieuwe brug

Rond Meulestedebrug zijn volop werken bezig voor de installatie van de nieuwe Meulestedebrug, naast de huidige. Als dat brugdek er ligt - eind dit jaar als het meezit - , zal de huidige, tot op de draad versleten brug afgebroken worden en komt op die plaats een tweede brughelft. Eind 2025 moeten de werken klaar zijn en zou het eindelijk gedaan moeten zijn met de steeds weerkerende problemen en de monsterfiles die dan telkens opduiken. Ook vandaag stond om 9.30 uur de hele Wiedauwkaai nog in file.

Meulestedebrug blijft tot nader order dicht voor alle verkeer

