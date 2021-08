Hoe een hamburger natuur de babymoord oploste: speurders ontmaskerden moeder pas na twee jaar door te gaan kamperen aan ... McDonald’s

GENT/LEDEBERG REPO. Een dag mee in de Gentse zomer­school: "Het leukste? De Ghelamco Arena bezoeken”

20 augustus Het STAM, de Ghelamco Arena, het Industriemuseum en het stadhuis: als je het curriculum van de Zomerschool in Ledeberg bekijkt, zou je je als volwassene zo inschrijven. Dertig gezichtjes kijken gebiologeerd naar de grasmat van de Ghelamco Arena. Een voltreffer, ééntje waar ze meteen ook veel woordenschat oppikken. We lopen even mee.