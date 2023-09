HLN HELPENDE HANDEN. VZW Al Minara Gent zamelt geld in voor slachtoffers aardbeving Marokko

IVG-School opent nieuwe campus op Blandijn­berg: “Tijdens alle vakken wordt ingezet op vrijheid van meningsui­ting”

Na de Nederkouter heeft IVG-School nu ook een campus op de Blandijnberg in Gent. Het is de enige vrijzinnig-humanistische school in Vlaanderen. En dat slaat blijkbaar aan: sinds haar oprichting is het aantal leerlingen meer dan verdubbeld. “We zaten barstensvol, de nieuwe campus moet verademing brengen en voor een betere spreiding van onze leerlingen zorgen", stipt directeur Olivier Szafiro (52) aan.