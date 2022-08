Hipper dan hip: Gents woonzorgcentrum lanceert eigen podcast

GENT Bijzonder: ode aan jong gevallen boompje aan Parking Ramen

We kregen gisteren dan wel code geel over ons heen, in Gent bleef het bij een bescheiden buitje. Toch lijkt er één slachtoffer gevallen te zijn: dit jonge boompje bij de binnenplaats van parking Ramen. Niet echt, want het boompje ging al neer tijdens de Gentse Feesten. Eén buurtbewoner vond het alvast belangrijk om afscheid te nemen met een gedicht. Tja, 't groen is niet overal even dik gezaaid.

