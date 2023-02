Hippe brillenwinkel geopend in Langemunt: “Een montuur kost tussen de 5 en de 80 euro”

Waar vroeger schoenenwinkel Sascha was in de Langemunt, vind je vanaf nu Polette. “Dat is een Frans merk dat in 2011 werd opgericht”, vertelt medewerker Ahmed Yahia. “In het begin was er enkel een webshop, maar in 2016 werd de eerste showroom opgericht in Brussel. Sinds dan zijn er ook showrooms geopend in Frankrijk, Nederland, Engeland en andere Belgische steden. De showroom in Gent is de elfde in totaal.”