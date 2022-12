Hij komt, hij komt ... met de e-step!

Tenminste, we denken dat dat de redenering was van deze hulpsint die gespot werd in de Voldersstraat. Op zich niet slecht gezien: het was ook de eerste shoppingzondag van de kerstperiode, en de parkings waren volzet. Of de roetpieten ook een e-step namen of toch voor een deelbakfiets gingen, is niet bekend, waar het paard van de Sint intussen geparkeerd stond, ook niet.