Hevige brand verwoest garage van kraanverhuurbedrijf: ook huis van eigenaar beschadigd

Stijn Morand en VDK Gent hervatten competitie met duel met Asterix Avo: “Heel moeilijke opdracht”

6 november Dit weekend is het zover in de hoogste vrouwenreeks. Vijf teams (Oudegem, Asterix Avo, Tchalou, VDK Gent en Charleroi) zetten dan - eindelijk - hun seizoen voort. “Ik wil vooral een positief verhaal brengen”, reageert VDK Genttrainer-coach Stijn Morand. “Er is al met genoeg modder gegooid in het verhaal van pro en contra over de competitieherstart. Dat helpt niemand vooruit. De clubs die willen voort spelen, staan klaar in de startblokken. We mogen opnieuw volleyballen.”