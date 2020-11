Hevige brand verwoest garage van kraanverhuurbedrijf Danneels in Drongen

GentOmwonenden van de Deinsesteenweg in Drongen schrikten vrijdagavond hevig op toen grote steekvlammen uit de garage van kraanverhuurbedrijf Danneels tevoorschijn kwamen. Op korte tijd stond de gehele garage in vuur en vlam. Verschillende brandweerwagens kwamen ter plekke om te brand te blussen. Volgens majoor Van Esbroeck zal er nog enkele uren nageblust worden.

Vrijdagavond werd de brandweer van gent opgeroepen voor een hevig uitslaande brand in een garage van een kraanverhuurbedrijf op de Deinsesteenweg in Drongen. Door een voorlopig onbekende reden ontstond er vuur en al snel stond de hele garage in lichterlaaie. De brandweer was snel ter plaatse, maar kreeg de brand maar niet onder controle.

Ondertussen sloegen de vlammen over op de aanpalende gebouwen, waaronder de woning van de eigenaar. De brandschade aan zijn woning is beperkt gebleven, maar er is wel enorm veel waterschade. De garage zelf is volledig verwoest. “In zo’n garage staan veel brandbare spullen, waardoor de vlammen moeilijk onder controle te houden waren. Daarom hebben we ons meteen gefocust op het in veiligheid brengen van de aanpalende gebouwen”.

Er waren ook explosies te horen in de garage. Het is nog onduidelijk of dit om gasflessen of banden ging. Bij de spectaculaire brand viel één gewonde. De eigenaar van de garage heeft nog een camper uit het brandende gebouw gered, maar heeft daarbij heel wat rook ingeademd. Hij werd lichtgewond naar het ziekenhuis overgebracht ter controle.

Omwonenden werden door de politiediensten meteen geëvacueerd. De Deinsesteenweg werd meteen afgesloten. Politiediensten waren aanwezig om het verkeer lokaal om te leiden. De brandweer zal nog enkele uren in de weer zijn om te nablussen.

Volledig scherm Een hevige brand bij de garage Danneels © DVEG