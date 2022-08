Hevige brand uitgebroken in woning in Ledeberg: rookpluim tot kilometers ver te zien

Gent Japanse topchef begint met bentoboxen in Gent: “Voor de liefde naar hier gekomen”

Yoshi Mizuno (33) was chef-kok in het tweede beste restaurant van de Stille Oceaan tot hij voor de liefde naar hier kwam. Samen met zijn vrouw Jessy (34) is hij een sushibar gestart in Gent, al laat de sushi nog even op zich wachten. De komende maand kan je wel al bentoboxen (typische Japanse lunchboxen), gyoza en gefrituurde garnalen krijgen, en die smaken.

21 augustus