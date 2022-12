Het woonzorgcentrum met een wachtlijst voor personeel: “Met onze bewoners naar Rammstein? Waarom niet?”

GENTPersoneelstekort in de zorg: de krant kan er elke dag vol mee staan. Maar in woonzorgcentrum Zuiderlicht in Mariakerke is er een wachtlijst om te mogen beginnen. De directie kreeg er, net zoals in de andere wzc’s van stad Gent, er vrijgeleide om in te zetten op kwaliteit voor de bewoners. “Mensen moeten hier kunnen leven. Thuis kruip je toch ook niet om half zeven in je bed?”