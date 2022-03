Het Wintercircus herleeft: auditorium en olifantenhelling kunnen uit de stijgers

Gent Inbrekers trachten op Hollywoodi­aan­se manier juwelier in Wondelgem­straat te beroven: “Dit was niet de ‘job’ in de bouw die mijn cliënt in gedachten had”

Zes mannen riskeren 37 maanden cel voor een knotsgekke inbraakpoging in een juwelierszaak in de Wondelgemstraat in 2019. Ze braken ‘s nachts eerst in bij het aanpalend café Bentos, om vanuit de kelder een gat te maken en zo binnen te dringen in de juwelierszaak zonder het alarmsysteem in werking te stellen. Het verhaal leest als een misdaadthriller.

