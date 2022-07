Het water in! Aanschuiven voor een plons bij de Big Jump 2022: “Zou toch de max zijn als dit altijd kon?”

Een hele boel duikers, zwemmers en klimaatactivisten doken op zondagmiddag met veel enthousiasme het water aan Portus Ganda in. Om aandacht te vragen voor de kwaliteit van onze waterlopen, want dat is barslecht. Zeker in Gent valt daar wat over te zeggen: in het Houtdok mag zwemmen bijvoorbeeld niet, maar bijna nergens in Gent is het water proper genoeg om er in te duiken. “Jammer”, zegt Gents regisseur Nic Balthazar, die als eerste in het water dook.