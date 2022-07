“Het waren geweldige Feesten, de Gentenaars hadden hier duidelijk nood aan.” Drukste Feesten in 15 jaar, met minder incidenten en veel minder afval

GentAlleen maar superlatieven voor de voorbije Feesten. De organisatoren deden het geweldig, de hulpdiensten waren paraat, er was minder afval, er waren minder vechtpartijen, en liefst 1.570.000 bezoekers kwamen genieten van de festiviteiten in de stad. “Na meer dan 1.000 dagen zonder Gentse Feesten was daar duidelijk nood aan", aldus een gelukkig maar ook vermoeide Feestenburgemeester Bram Van Braeckevelt (Groen).

Van Braeckevelt deed, net als een dikke duizend anderen, de nacht door. Hij volgde het hele concert van Raymond Van Het Groenewoud, die van 1 uur tot rond 8 uur op het podium van Trefpunt speelde. Daarna zakte hij naar de Vlasmarkt af. Om tien uur stond het plein daar nog barstensvol. Mia werd als allerlaatste nummer gespeeld, terwijl de zon al volop scheen. Daarna vertrokken de mensen vrij spontaan. Om half 11 kon Ivago vlot het plein oprijden. De politie hield de mensen tegen die wilden terugkeren, maar eigenlijk was dat enkel nog symbolisch. Het is er ooit anders aan toe gegaan. Maandag verliep alles rustig en vlot, en braaf en vrolijk. Zoals de rest van de Feesten eigenlijk.

Volledig scherm Raymond speelde 7 uren lang op het Trefpunt-podium © Wannes Nimmegeers

Afvalarm

Het was met 1.570.000 bezoekers een absoluut recordjaar. Het is meer dan 15 jaar geleden dat we met zovelen afzakten naar de Arteveldestad. Zondagavond werden nog 90.000 bezoekers geteld — maandag is voor velen immers een werkdag. “Er waren 62 procent meer bezoekers dan in 2019, toen we afklokten op 970.000", aldus Van Braeckevelt. “Toch haalde Ivago haalde deze 177ste editie opnieuw minder afval op: 296 ton. In 2019 was dat nog 318 ton, met 600.000 bezoekers minder. Omgerekend betekent dat dat elke bezoeker 42 % minder afval achterliet. Met het invoeren van het verbod op wegwerpverpakkingen in de eetstanden en de herbruikbare borden hebben we dus een succesformule gevonden, die we zeker nog verder moeten uitwerken.”

Nog een opvallende trend: de Lijn vervoerde veel minder volk dan anders, 3% minder dan in 2019, opnieuw, met veel minder bezoekers toen. “Er is massaal overgestapt op fietsen en stappen”, stelt Van Braeckevelt vast. Het is één van de ‘klachten’ over de Feesten: er was nog steeds een gebrek aan (veilige) plekken om een fiets te stallen.

Volledig scherm De nachtburgemeester Edmond Cocquyt met Feestenburgemeester Bram Van Braeckevelt © Wannes Nimmegeers

Publiek

Ook voor de politie bleef het behoorlijk rustig. Zij hebben in totaal 140 mensen opgepakt, vooral voor het verstoren van de openbare orde of voor openbare dronkenschap. Dat zijn er 18 minder dan in 2019, ondanks het hogere aantal bezoekers. In totaal kregen 958 mensen een GAS-boete voor wildplassen (605 in de Feestenzone, 353 erbuiten). In 2019 waren dat er in totaal 613. “Uiteraard is elk incident er één te veel. Een evenement op deze schaal heeft altijd zijn uitdagingen op vlak van veiligheid”, vindt Van Braeckevelt. “Onze mensen zijn professionals en doen wat ze kunnen om de veiligheid te verzekeren. Ik ben ons publiek dan ook echt dankbaar, dat zij naar hier komen om te feesten, en niet om keet te schoppen. Dat we ons met zovelen samen kunnen amuseren. Al kunnen we uiteraard niet om het feit heen dat één man na een avondje feesten in het water werd gegooid en verdronk. Dat betreur ik echt en ik wil nog een keer mijn medeleven uitdrukken aan de familie en vrienden.”

De schepen wil volgend jaar verandering op de Feesten. “We zien dat nieuwe initiatieven zoals in Baudelopark zuurstof geven aan de Feesten. We gaan daarover een stadsdebat organiseren. Ik ga niemand zomaar van zijn plein schoppen, maar we moeten durven vernieuwen. Maar sta mij toe om nu eerst vakantie te nemen, en daarna met volle goesting te starten aan de voorbereiding van de Gentse Feesten 2023.”

