Het waren er echt meer dan op een drukke Gentse Feestenavond: 240.000 mensen op Lichtfestival, nog niet duidelijk of er extra maatregelen komen

Een Gentse Feestendag met 240.000 bezoekers hebben we al een tijdje niet meer gehad. Bovendien lopen de Gentse Feesten van 12 uur ‘s middags tot 8 uur ‘s ochtends, en komt het volk dus altijd gespreid. Uiteraard is er dan ook wel een piekmoment tijdens de avonduren. Maar gisterenavond werd er dus 240.000 man in Gent geteld tussen 19 uur en middernacht. Dat is astronomisch veel.

Geen geduw en getrek

Nochtans, voor wie er tussen liep, viel het best wel mee. Omdat iedereen in dezelfde richting loopt, is er geen geduw en getrek, en adem je dus ook niet in elkaars gezicht. Bovendien houdt quasi iedereen een mondmasker op, behalve dan als er selfies gemaakt worden. Er zijn inderdaad een paar plekken waar het écht te druk is. Op de Van Eyck-brug, aan de Fluviussite in de Bomastraat en in het Gewad in het Prinsenhof was het onaangenaam druk.