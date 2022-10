Het Rabot in beeld: tentoonstelling toont de Gentse wijk door de lens van 11 fotografen

Voor heel wat Gentenaars is het Rabot gewoon een wijk, maar voor elf hobbyfotografen die les volgen aan het Kisp in Mariakerke was het maandenlang hun tweede thuis. Tussen januari en juni gingen ze meermaals langs om de wijk en haar bewoners op hun eigen manier vast te leggen. De beste beelden hangen nog tot 6 november uit in (en aan) eetcafé Toreke.

De beste foto’s werden in een kijkboek gebundeld, maar de fotografen wilden meer doen dat. Door een 70-tal foto’s uit te hangen in het Toreke willen ze wat teruggeven aan de wijk. “We zijn de bewoners erg dankbaar voor hun hartelijkheid en hun ontvankelijkheid. Dat we een inkijk kregen in hun leven.” Al woon je in een andere wijk of stad, de foto’s spreken tot de verbeelding. Kom daarom zeker eens langs om ze in persoon te bewonderen.