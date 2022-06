Het is eens wat anders dan de boekentoren: twee studenten mogen dag lang tussen de katten studeren in Gents dierenasiel

GentHet was een blokdag om nooit meer te vergeten: Edel Vanderhaegen en Jasmien De Ganck, beide 21, waren de uitverkoren studenten die een dag lang tussen de katten mochten studeren in het Gentse dierenasiel. Of dat niet afleidde? Helemaal niet. “Het is niet heel rustgevend”, zeiden ze.

Edel en Jasmien zijn niet alleen vriendinnen, maar ook twee grote kattenliefhebbers. Ze twijfelden dan ook geen seconde om te reageren wanneer het Gentse dierenasiel twee studenten de kans bood om een dag lang tussen de katten te studeren. “Ik heb thuis ook een kat, maar vijf katten rondom jou tijdens het studeren is nog beter”, glunderde Jasmien. “Ik heb geen katten, mijn mama is allergisch, dus dit is een droom”, vulde Edel aan.

Of de viervoeters hen niet te veel afleidden tijdens het studeren? Helemaal niet. “Het is net rustgevend”, zeiden ze. “Sommige katten zijn nog schuchter en blijven in hun mandje. Andere, zoals Alice, komen af en toe eens piepen en schuren, wat voor extra motivatie zorgt.”

Win-win

Een oppepper voor de studenten, maar ook voor de katten. “Het is goed voor hen om te socialiseren”, zei Kevin Vankeersebilck van het asiel. “We hebben veel ex-zwervertjes hier. Veel daarvan zijn geen mensen en een huiselijke sfeer gewoon. Door twee rustige studenten tussen hen in te zetten, kunnen ze daar op een ongedwongen manier aan wennen.”

Of er nog eens studenten mogen komen studeren? De kans is groot. “We hebben heel veel respons gekregen hiervoor. Meer dan vierhonderd studenten hebben gereageerd. De kans bestaat dan ook dat we nog eens een wedstrijd uitschrijven, net omdat het ook goed is voor onze katten.” De kans is groot dat ze erna nog eens terugkomen om een kat te adopteren. Bij Edel en Jasmien was dat toch bijna het geval.

Volledig scherm Edel en Jasmien, twee studenten, mochten een dag lang studeren in het Gentse dierenasiel. © Jill Dhondt

