Het is definitief voorbij: eerste huis van de Sint-Bernadettewijk is gesloopt, de rest volgt snel

Alle 190 huisjes maken de komende weken en maanden kennis met de sloophamer. Het eerste hoekhuis, achteraan in de wijk, ligt tegen de grond. De rest zal snel volgen. Al is ‘snel’ relatief. De sloop zal verschillende maanden in beslag nemen, omdat er nu eenmaal secuur tewerk gegaan wordt. Het puin wordt zoveel mogelijk gesorteerd en gescheiden, al tijdens de afbraakwerken. Zo worden bijvoorbeeld de dakpannen apart weggehaald, en staan er verschillende containers klaar waar steenpuin en isolatiemateriaal in verdwijnen.