Het idee van één miljard: Jan (39) en Zhong (37), de sterke mannen achter 'Deliverect' hebben in vier jaar tijd de wereld veroverd

Gent 5 x uit in Gent: van een groot cultuurfes­ti­val over heel Gent tot vogels spotten op zondag

De maatregelen worden weer aangescherpt, maar dat wil niet zeggen dat er niets meer mag en dat er niets meer te doen is in Gent. Om jullie toch een leuk en tegelijkertijd veilig weekend te bezorgen op 22 en 23 januari, geven we 5 tips mee. Starten doen we met radio vanuit het Gravensteen, eindigen met vogels spotten in de Gentbrugse Meersen.

21 januari