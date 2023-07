Het ‘Grote Niets’ na de Gentse Feesten is niet meer van deze tijd: toeristen laveren tussen werven, sommige pleinen al helemaal opgeruimd

Gentse Feesten zijn gedaan, tijd voor de kleinere festivals: van Dioniss over Bruudruus­ter­rock tot Woodrock

Gentenaars en feesten, dat is en blijft een zomerse match. Nu het tiendaagse massafestival erop zit, scheiden enkele weekdagen ons van het volgende festival: Dioniss in Sint-Denijs-Westrem. En zo is er de komende weekends altijd wel nog feest in en rond Gent, met de Patersholfeesten als grootste naam.