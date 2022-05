Het gezelligste strand in het centrum: Zebra Beach is terug

Zebra Beach, in de Zebrastraat, is al jarenlang vaste stek in het centrum tijdens de zomermaanden. De artistieke werking van Zebrastraat krijgt dan een bar en een strand en nu corona toch echt op een geschiedenisles begint te lijken, trekt de organisatie alles uit de kast. Zo kan je alle dagen langskomen voor een hapje en een drankje aan de bar, maar transformeert de binnenkoer op donderdagavond in een afterworkfeestje van formaat. Elke donderdag en zondag is er ook een barbecue rondom de vijver. Kortom: rep u naar de Zebrastraat vanaf 1 juli.