Het einde van een tijdperk: populaire bakkerij-restaurant De Superette sluit over enkele dagen de deuren

GentHet is het einde van een tijdperk: De Superette sluit over enkele dagen de deuren. Sarah ‘Biggie’ Lemke, de drijvende kracht achter de populaire bakkerij met restaurant, keert terug naar de Verenigde Staten. Medebezieler en gerenommeerde chef Kobe Desramaults trok zich eerder al terug.

De Superette draait nog steeds op volle toeren, dat is de afgelopen acht jaar niet anders geweest, en toch loopt het over enkele dagen op haar einde. Hoofdbakker Biggie Lemke, de drijvende kracht achter De Superette, keert terug naar de Verenigde Staten. “En zonder Biggie is er geen Superette”, zei medebezieler Kobe Desramaults eerder.

Het duo opende de bakkerij vlak voor de zomer van 2014, nadat ze hadden samengewerkt in In De Wulf. Kobe combineerde het een tijd met Chambre Separée in de oude Belgacom-toren, dat vorig jaar de deuren sloot. De gerenommeerde chef verdween even van het toneel, tot hij enkele maanden geleden een nieuw restaurant opende in het Siciliaanse Finale di Pollina. Waar hij kookt met zicht op het strand.

Afscheid

Het vertrek van Kobe en het gemis van haar familie haalde Biggie over om Gent – en daarmee ook De Superette – vaarwel te zeggen. Een half jaar na de aankondiging, is het zover. Langsgaan kan nog tot en met 20 november, dan gaan de deuren definitief toe. Gaan eten in het restaurant zal niet meer lukken, tenzij je een reservatie hebt. Binnenwandelen in de bakkerij op zaterdag, voor heerlijk brood en koffiekoeken, is wel nog mogelijk.

De Superette, Guldenspoorstraat 29, 9000 Gent. De bakkerij is open op zaterdag vanaf 10 uur.

