“Het Eiland is de spiegel van de Vlaamse werkvloer”: Populaire ‘protpod’ doet hype rond cultreeks opnieuw oplaaien

Podcasts zijn niet meer weg te denken binnen het Vlaamse medialandschap, en dus zijn er ook steeds meer podcasts over Vlaamse televisiereeksen. 'Thuis' heeft zijn eigen podcast, net als 'FC De Kampioenen’. Een trend die volgens podcastmaker Kristof Colle overgewaaid komt uit de States, waar het fenomeen al goed ingeburgerd is. Daar bereiken podcasts over Amerikaanse televisiefeuilletons wekelijks honderdduizenden luisteraars en dus besliste Colle anderhalf jaar geleden ook zijn eigen podcast te beginnen. Onderwerp: ‘Het Eiland’, de populaire cultreeks van Woestijnvis die in 2004 en 2005 alle conversaties op de Vlaamse werkvloer domineerde en ervoor zorgde dat uitspraken als ‘Zever, gezever’, ‘Weg sfeer!’ en ‘Ik ben blij dat jij in mijn team zit’ ondertussen Vlaams kantoorerfgoed geworden zijn. Hoofdpersonages Alain Vandam (Tom Van Dyck), Frankie Loosvelt (Wim Opbrouck), Lydia Protut (Sien Eggers) en zelfs Bucky Laplasse (Lucas Van den Eynde), de oermanager van Cynalco ‘Go-Go-Go’ Medics uit de reeks, behoren 17 jaar na datum nog steeds tot het collectieve televisiegeheugen van elke Vlaming. “Het is zot hoeveel mensen vandaag nog altijd bewust of onbewust met ‘Het Eiland’ bezig zijn”, zegt Kristof. “Het geheim zit volgens mij in de grote herkenbaarheid. ‘Het Eiland’ is een beetje een spiegel van de Vlaamse werkvloer en die is op 17 jaar tijd blijkbaar nog niet veel veranderd.”