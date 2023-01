Het café waar meer cocaïne werd verkocht dan bier: uitbaters Klein Mariakerke moeten 160.000 euro aan drugsgeld terugbetalen

GENT 25.000 euro voor Gentse sociale ondernemin­gen

Twee Gentse sociale verenigingen, Mirto en Ryhove, krijgen geld van de provincie Oost-Vlaanderen om innovatieve projecten op te starten in hun bedrijf. In sociale ondernemingen gaan mensen aan de slag die niet zo makkelijk een job vinden in de privésector, maatwerk dus.

14 januari