Het bijzondere liefdesverhaal van de kraanman en een toevallige voorbijganger: “Elkaar leren kennen tijdens afscheid van betoncentrale”

GENT Gents initiatief gaat brooddozen vullen in vijf nieuwe steden

Brood(doos)nodig, het Gentse project dat het afgelopen schooljaar in 9 proefscholen al zowat 4.000 maaltijden voorzag, gaat uitbreiden. De nood is groot en vijf steden nemen de Enchanté-voor-scholen-aanpak over. Vilvoorde, Leuven, Sint-Truiden, Roeselare en Brugge schoten vorige week uit de startblokken.

28 maart