Het allermooiste kerstcadeau: kat na 5 jaar herenigd met baasjes: “Er zijn traantjes van geluk gevloeid”

Poekie is nog geen week terug thuis, maar hij is al volledig ingeburgerd. Op een kussen tussen Koen en Ann in, geniet hij duidelijk van de aaitjes en de lieve woordjes. “Hij komt net van de dierenarts, vandaar de Mohawk”, gniffelt Koen. “Hij is 5 jaar weggeweest maar hij is gelukkig goed verzorgd in tussentijd. Alleen wat klitten in zijn vacht.” Poekie springt recht en huppelt voorbij de kerstboom richting zijn voederbak. Een paar seconden later keert hij terug voor nog meer streeltjes.

De kater werd in 2008 geboren in Gentbrugge. Via een collega kwam hij bij Koen, Ann, hun zoon Gilles en hun dochter Manon terecht in Merelbeke toen hij drie maanden oud was. Negen jaar later verdween de kater plots. “Poekie is altijd een curieuze kater geweest”, vertelt Ann. “Hij heeft ooit eens dagenlang vastgezeten op een bouwwerf tegenover ons huis. Vijf jaar geleden is hij plots in Sint-Denijs-Westrem beland, weten we nu. We denken dat hij in een auto zal gestapt zijn… of meegenomen.”

Van Merelbeke naar... Sint-Denijs-Westrem

Poekie zwierf waarschijnlijk enkele maanden rond tot hij bij een oudere vrouw terechtkwam. “De kat bleef maar terugkomen, waardoor de dame dacht dat het een zwerfkat was”, vertelt Melanie Jaecques van Kat Zoekt Thuis. “Na een paar maanden heeft ze hem dan maar in huis genomen en Nero genoemd. De vrouw heeft heel goed voor de kat gezorgd, maar dan ging ze naar een rusthuis. Haar thuisverpleegster heeft dan contact met ons opgenomen met de vraag of we een nieuwe thuis konden vinden voor Nero.”

Kat Zoekt Thuis bestaat uit vrijwilligers die katten opvangen, onderbrengen in opvanggezinnen en vaste adoptiegezinnen zoeken. Voordat ze naar een nieuwe thuis vertrekken, brengen ze de katten steevast naar een dierenarts voor een nazicht en een chipcontrole. “Zo hebben we ontdekt dat Nero, eigenlijk Poekie, al baasjes had”, aldus Melanie. De dag voor zijn vakantie, vlak voor kerstavond, belde de dierenarts naar Koen en Ann om te laten weten dat hun kater terecht was… na 5 jaar.

“Ik was in shock”, zegt Koen wanneer we hem spreken, enkele dagen nadat Poekie weer thuis is. “Wie had dat ooit gedacht? Dat een kat een paar dagen of zelfs weken weg blijft is niet ongewoon, maar 5 jaar... dat is toch ongelooflijk? Tot nu toe gingen we ervan uit dat hij overreden was, of vergiftigd. Er verdwenen toen een heleboel katten in onze buurt, in Merelbeke. Ons dochter was in alle staten toen we haar vertelden dat Poekie terecht was na al die tijd. Tranen van geluk hebben we geweend. Een jaar na de verdwijning waren we verhuisd naar Heusden en Manon was daar erg verdrietig om. ‘Nu gaat Poekie nooit meer zijn weg naar ons terugvinden’ zei ze.”

Dezelfde Poekie, alleen wat ouder

Het gezin was dan ook ongelooflijk blij toen ze hoorden dat Poekie tóch gevonden was, na al die jaren. “We mochten hem vrijdagavond ophalen bij de dierenarts in Drongen”, vertelt Ann. “Maar we konden niet wachten, dus we zijn er vroeger om gegaan.” Of Poekie zijn oude baasjes meteen herkende? Dat is moeilijk in te schatten volgens Koen. “De dierenarts zei dat katten een tamelijk goed geheugen hebben, maar in het begin was hij toch wat onwennig. Begrijpelijk ook: een nieuw huis, een nieuwe huisgenoot.”

Twee maanden na de verdwijning van Poekie, haalde het gezin een nieuwe kat in huis, omdat ze Poekie zodanig misten. “Voor onze nieuwe kat Vince is het nog altijd wat wennen dat er een andere kat in huis is, maar Poekie was snel ontdooid”, glundert Koen. “Een paar uur na zijn thuiskomst liep hij al van Ann naar mij en terug om kopjes te geven. We mogen nog altijd niet aan zijn buik of zijkanten komen, dat is niet veranderd, maar van streeltjes op zijn kopje geniet hij even hard als vroeger.”

De herrijzenis

Koen en Ann glunderen. “Zonder chip hadden we hem nooit teruggekregen”, zeggen ze vastberaden. “Toen we Poekie verloren, was het nog niet verplicht om je kat te chippen. Intussen moet dat wel. Ons verhaal toont aan hoe belangrijk het is.”

Wie een zwerfkat ontmoet, brengt haar of hem best zo snel mogelijk naar een dierenarts. “Zij lezen de chips gratis in”, geeft Melanie van Kat Zoekt Thuis aan. “Zijn ze gechipt, dan kunnen kat en baasje sneller herenigd worden.”

Bij Koen en Ann zorgde het voor een prachtig kerstverhaal. “Al had het evengoed een paasverhaal kunnen zijn”, gniffelt Ann. “Toen we onze eigen dierenarts verwittigden, zei hij dat hij Poekie al had geklasseerd als overleden. Onze Poekie is dus herrezen (lacht).”

Kat Zoekt Thuis runt volledig op vrijwilligers. Zowel giften als nieuwe opvanggezinnen zijn meer dan welkom.

