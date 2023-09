“Herstellingsdienst en lockers”: afgesloten fietsenstalling met 20 plaatsen geopend aan P&R Watersportbaan

Bekersys­teem Gentse Feesten moet beter, maar hoe, dat is niet duidelijk

Op de eerste gemeenteraad na de zomer is maandagavond een discussie gevoerd over de ‘bekerchaos’ op de Gentse Feesten. Blijkt dat niemand tevreden is met hoe het gelopen is. Maar hoe het dan beter moet, dat is ook niet duidelijk.