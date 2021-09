Herstelling aan ondergrondse elektriciteitskabel... en plots kan je niet meer in je woning

Gent Opvallend veel inschrij­vin­gen bij Hotel­school Gent: “135 nieuwe leerlingen dit jaar terwijl dat er anders zo’n 80 zijn”

6 september Het leerlingenaantal van de Gentse Hotelschool is sterk gestegen dit jaar. De laatste jaren lag dat aantal steevast rond de 350 leerlingen, dit schooljaar zijn er in totaal 400 leerlingen, van wie er 135 nieuw zijn op de school. Nochtans had directeur Luc De Wispelaere met corona een omgekeerde trend verwacht.