Hersenoperatie kan leven van Ilias draaglijk maken, maar kost handenvol geld: “Ik vraag nooit hulp, maar nu kan ik niet anders”

Zaterdag zegt Ilias vaarwel aan zijn krullen, want volgende week woensdag gaat hij onder het mes. In het UZ Gent worden via een schedelboring elektroden in zijn hersenen ingeplant, die verbonden worden met een ‘bakje’ in zijn buik. Het zal dan enkele weken tot zelfs maanden vragen om het systeem juist af te stellen, in de hoop dat Ilias vervolgens eindelijk een normaal leven kan leiden.

Tanden

“Ilias lijdt aan het syndroom van Gilles de la Tourette, maar dan in een heel zware vorm”, vertelt mama Sabine Trivier, bij hen thuis in Sint-Amandsberg. “Hij heeft niet enkel de verbale tics - ongecontroleerd roepen en vloeken - maar ook fysieke. Zo heeft hij bijvoorbeeld al zijn kaakbeenderen en tanden kapot gebeten. Hij heeft een mondstuk om dat te voorkomen, maar zelfs dat moest er ooit al aan geloven. Ilias heeft ook een waterhoofd en een vorm van autismespectrumstoornis.”

“Ilias was als klein kind al ‘anders’, dat merkte ik na zijn oudere zus en broer al snel. Zo moést hij per se een bepaald takje aanraken als we naar de kleuterschool fietsten. Kon hij dat niet, dan was het brullen en roepen. Ilias had ook constant hoofdpijn en vertoonde ‘moeilijk gedrag’. Maar het heeft héél lang geduurd vooraleer we de juiste diagnose kregen. Al in de kleuterklas ging hij naar een revalidatiecentrum, nog voor het eerste leerjaar had hij al hallucinaties. Vijf was hij toen de kinderpsychiater de diagnoses angststoornis, ticstoornis, spraakstoornis en kenmerken van ADHD vaststelde. Later kwam daar ook een autismespectrumstoornis bij. Naar school gaan kon hij nauwelijks, door constante hoofdpijn, braken en angsten, maar ook door zijn ‘storend gedrag’ in de klas. Dat ongecontroleerd roepen kregen we niet onder controle. Hij zat nochtans al in het bijzonder onderwijs. Ging hij toch, dan werd hij gepest en uitgelachen. Ilias werd verschillende keren opgenomen in de kinderpsychiatrie, en slikte bergen medicatie. Daardoor kreeg hij ook nog diabetes type 2. Pas in zijn tienerjaren wees een hersenscan uit dat hij een waterhoofd had. Via externe ‘drains’ werd de druk op zijn hersenen verminderd.”

Schrik

Uiteindelijk kwam de jongen terecht bij een prof in het UZ die heil zag in ‘deep brain stimulation’ om Ilias te helpen. Dat is geen standaard procedure, ze werd in ons land nog maar enkele keren toegepast om Gilles de la Tourette te behandelen. “Ik hoop dat het helpt”, zegt Ilias zelf. “Dat ik dan eindelijk 'normaal’ ga doen. Ik merk het meestal zelf niet als ik roep of scheld, maar ik zie de mensen wel kijken naar mij. Daarom blijf ik liefst thuis, waar ik dan teken of foto’s maak. Ik kijk echt uit naar die operatie, maar als ik eerlijk ben heb ik ook wel wat schrik.”

Zijn mama beschrijft de isolatie, waarin het gezin al jaren leeft. “Hij kan niet alleen op straat komen, want er is een kans dat hij slaag krijgt als hij zomaar scheldwoorden roept. Laatst werd hij in de bowling aangevallen en uitgescholden door een oudere man. In de supermarkt staren mensen ons na. Vrienden heeft hij niet, omdat hij quasi niet naar school kan. Omdat hij altijd thuis is, kan ook ik bijna nooit werken. Ik droom ervan om mijn opleiding als verpleegkundige af te werken, maar tot nu is dat niet gelukt.”

Oekraïne

“We waren dolgelukkig toen de operatie van Ilias werd goedgekeurd, maar nu blijkt dat de RIZIV-commissie besliste dat slechts 75 procent van het apparaat wordt terugbetaald. Ik moet dus 3.000 euro opleggen, plus de dokters- en ziekenhuiskosten. En dan is er nog de batterij van het apparaat ook, die om de 3 tot 4 jaar vervangen moet worden. Dat kost telkens 10.000 euro. Ik had ooit een hospitalisatieverzekering, maar die hebben ons gezin al lang geschrapt, wegens te veel kosten. Dat geld heb ik gewoon niet. Ik heb nog nooit hulp gevraagd, dat is tegen mijn principes, maar nu kan ik niet anders. Ik heb een crowdfunding opgestart om de operatie van mijn kind te kunnen betalen. Ik weet dat alle aandacht en empathie nu naar Oekraïne gaat en het is verschrikkelijk wat daar gebeurt. Al hoop ik dat mensen met een hart ook mijn zoon willen steunen.”

Wie wil bijdragen aan de operatie van Ilias, kan geld doneren op BE86 7350 6008 8050, of via de Steunactiepagina van Ilias, waar ook zijn hele verhaal staat.

