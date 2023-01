Herdenking voor 17-jarige leerling die om het leven kwam bij verkeersongeval

Op die 22ste januari werd de 17-jarige Rupert gegrepen door een auto toen hij in Bassevelde, dicht bij zijn woonplaats, fietste. Hij was een enthousiaste jongeman, die op het punt stond om op inleefreis naar Brazilië te vertrekken. Hij deed vrijwilligerswerk bij YOUCA en was monitor bij Diggie en liet dan ook een enorme leegte na. Op Campus Impuls, waar hij naar school ging, willen ze op maandag 23 januari stilstaan bij wie hij juist was.

“Op maandag 23 januari komen we hiervoor om 12u10 samen aan ‘t Cardynpleintje. Op onze Campus in de Wolfputstraat staat een herdenkingsboom met enkele bankjes, boodschappen en plantjes bij: ‘t Cardynpleintje. Vergeten doen we nooit...”, staat te lezen op de Facebookpagina van de school. “Ieder die vanuit een eigen rouw- of verlieservaring wil aansluiten, is welkom. Je hoeft daarom Rupert niet gekend te hebben.”