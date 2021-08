Hennepplantage in Zwijnaarde lijdt zwaar onder slecht weer: “Groot deel is weggespoeld, maar volgend jaar proberen we zeker opnieuw”

Zwijnaarde2,3 hectare vervuilde grond op Eiland Zwijnaarde werd half juli ingezaaid met industriële hennep . 3,5 miljoen planten zouden tegen eind oktober 4 meter hoog zijn, maar vandaag is er nauwelijks iets te zien. Sinds half juli heeft het alleen maar geregend, en dat heeft de halve plantage genekt. “Heel wat zaad is weggespoeld voor het kon kiemen”, legt Frederik Versraete uit. “Op andere plekken, waar we vroeger zaaiden, lukte het wel.”

Het opzet van het hele project: de stelen van de hennepplanten worden gebruikt voor isolatiemateriaal. Het gaat om industriële hennep, of in mensentaal: wietplanten zonder de ‘geestverruimende werking’. “Het is het meest duurzame bouwmateriaal dat bestaat", legt Frederik Verstraete van Relife/B&R Bouwgroep uit. “De stengels van de planten worden vermalen en vermengd met kalk. In nauwelijks een halfuur tijd is het mengsel droog en klaar voor gebruik. Bovendien hebben de hennepplanten een bijzonder krachtige zuiverende werking, waardoor ze de bodem saneren terwijl ze groeien. Tegelijk nemen ze ook nog eens 5 keer meer CO2 op dan een gewoon bos.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Op zowat de helft van het veld kwamen de plantjes er wel door, maar ze zijn veel kleiner dan ze zouden moeten zijn © Wannes Nimmegeers

Maar niet in Zwijnaarde dus, of toch niet dit jaar. Van de 3,5 miljoen zaadjes, is nauwelijks de helft gekiemd. “De weersomstandigheden waren bijzonder slecht de voorbije weken, waardoor het project in Zwijnaarde grotendeels mislukt is", zegt Verstraete. “Het heeft alleen maar geregend, waardoor veel zaden zijn weggespoeld voor ze konden kiemen. Niemand had zò slecht weer verwacht. Koud en nauwelijks zon, en de natste zomer sinds 1833. Op het slechtste deel van de grond staat zo goed als niks. Op de andere helft zijn de plantjes er wel. Als we nu nog een mooie Indian Summer krijgen, kan dat nog iets worden. Dan halen ze misschien nog een hoogte van twee meter. Maar vier, dat zal in Zwijnaarde niet lukken, of toch niet dit jaar.”

Vroeger

“Op andere plaatsen is het project wél geslaagd, omdat we daar vroeger op het jaar hebben gezaaid. Dus proberen we volgend jaar opnieuw, in Zwijnaarde, en dan zaaien we al in maart. Het is leergeld dat we nu betalen. Het is een stap achteruit, om dan voorwaarts te springen. Zelfs de Boerenbond heeft zich achter dit project geschaard, dus we zijn er zeker van dat het helemaal goed komt.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm In Herzele lukte het project wél, daar staat de hennep al 2 meter hoog. © RV

De industriële hennepplanten zijn familie van de meer bekende wietplanten, en ze zien er ook zo uit, maar ze hebben niet de ‘geestverruimende werking’ die cannabis wel heeft. Daarom is de industriële hennep wel volledig legaal. In totaal zijn in ons land vijf dergelijke hennepplantages aangelegd, twee daarvan hebben niet het verhoopte succes. “We hebben er - uit ecologische overwegingen - ook voor gekozen om zonder meststoffen te werken”, zegt Verstraete. “Maar op de drie andere plantages, onder meer in Herzele, staan de planten dus wel al metershoog.”

Volledig scherm De stengels van de hennepplanten worden vermalen en vermengd met kalk, en dan gebruikt als isolatiemateriaal © Wannes Nimmegeers

Volledig scherm Frederik Verstraete op het veld in Zwijnaarde waar de industriële hennep werd gezaaid © Wannes Nimmegeers